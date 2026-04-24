推進系のトラブルで離脱していたバブコックは2026年4月22日、イギリス海軍の空母「クイーン・エリザベス」が作戦遂行可能な状態に復帰したと発表しました。【画像】現場復帰！ ドックを出る「クイーン・エリザベス」同艦は2024年2月、北大西洋条約機構（NATO）が実施する演習「ステッドファスト・ディフェンダー」への参加を予定していたものの、出航直前に推進系の不具合が発覚し、姉妹艦「プリンス・オブ・ウェールズ」に任