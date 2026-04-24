パッケージサラダの25年市場規模が過去最高の2200億円になったことが、サラダクラブの調査で分かった。25年は春先のキャベツ高騰の影響もあり、前年比で約13％増と市場が拡大。近年、生活者の健康志向の高まりや簡便ニーズの拡大を追い風に、パッケージサラダの需要が高まっている。シェアトップメーカーのサラダクラブは、28年をめどに原料野菜のすべてを原則、国産化する方針を掲げるなど、生活者のニーズに応える姿勢を打ち出