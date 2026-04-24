バンダイナムコエンターテインメントは、サスペンスアドベンチャーゲーム『リトルナイトメア VR Altered Echoes（リトルナイトメア VR オルタード・エコーズ）』を、4月24日にPlayStation VR2／Meta Quest／Steam VR向けに発売した。 【画像あり】シリーズ初のVR、臨場感ある恐怖体験に（多数あり） 本作は、『リトルナイトメア』シリーズ初のVRタイトル。主人公のダークシ