言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、食通をうならせるぜいたくな食材の表現から、自分自身の立ち位置を示す言葉、さらに自然の風の動きを表す用語まで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。一音一音を丁寧に確かめながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ふりあ□□とかざ□□ヒン