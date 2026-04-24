サイ・ヤング賞の可能性が論じられるようになっている大谷(C)Getty Images大谷翔平の異次元投球が続いている。現地時間4月22日に行われたジャイアンツ戦では、「1番・投手兼指名打者」で先発登板すると、6回（91球）を投げ、被安打5、無失点、7奪三振と好投。開幕4登板（24イニング）を消化した段階のスモールサンプルに過ぎないものの、防御率はリーグトップの0.38。WHIPもリーグ2位となる0.75と、図抜けた支配力を発揮してい