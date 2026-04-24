ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、ポケモンから発売中のNintendo Switch 2 ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを4月28日から、全国のファミリーマート約1万6400店舗で実施する。「ポケモンたちとファミマであそぼ」