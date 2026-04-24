「旬彩御膳」イメージ明治記念館の館内レストラン、鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」では、ゴールデンウィーク期間限定の特別ランチとして旬の食材を彩り豊かに盛り込んだ「旬彩御膳」を提供する。「羽衣」では、野菜や魚介を中心に旬の食材を取り入れたゴールデンウィーク限定・数量限定の和食膳「旬彩御膳」を用意しているとのこと。野菜や魚介を中心とした旬の味覚を少しずつ多彩に楽しめる内容となっており、見た目にも華やかな「旬