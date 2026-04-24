国民民主党の榛葉幹事長は24日の記者会見で、中道改革連合が2月の衆院選で公約に掲げた恒久的な食料品の消費税率ゼロについて、「選挙直後に幹事長が覆すのは大きな問題だ」と批判した。中道が衆院選の公約に掲げた恒久的な食料品の消費税率ゼロについて、中道の階幹事長は19日放送のBS番組で、「途中でやめるということがないように恒久的な財源を見つけた上でやるべきではないか。ただ、それが本当に見つかるのか、正直言って自