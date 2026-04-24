開幕した北京国際モーターショーで、記者発表に臨む日産自動車のイバン・エスピノーサ社長＝24日、北京（共同）【北京共同】日産自動車のイバン・エスピノーサ社長は24日、中国・北京で開幕した北京国際モーターショーで、中国で開発するスポーツタイプ多目的車（SUV）など新型5車種を2027年までに投入すると明らかにした。中国を起点に開発と輸出を加速させる。14日に発表した長期経営ビジョンでは中国での販売目標を30年度ま