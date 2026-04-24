ミュージカル「アニー」（4月25日から、東京・新国立劇場中劇場）初日前会見が24日、東京・新国立劇場で行われ、アニー役を務める下山夏永（かえ＝10）牧田花（はな＝10）ら出演キャストが出席した。下山は「緊張はしていません。とても楽しみです」。牧田は「明日から1日1日を大切に、一生懸命演じます」と満面の笑顔で意気込んだ。東京公演を終えると、全国で公演を開催する。下山は「大阪が楽しみ。USJに行ってみたかったけど、