宇宙飛行士たちは無重力空間で何を着ているのか。3回の宇宙飛行を成功させた野口聡一さんは「宇宙では、貴重な水を節約するために洗濯が一切できない。衣服はすべて使い捨てで、提供される枚数にも厳格な制限がある」という――。※本稿は、野口聡一『宇宙でラーメンは食べられるか宇宙暮らしのロマンと現実』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gremlin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gre