老いとはどのように向き合うといいか。浄土真宗本願寺派僧侶の増田将之さんは「わずかでも心身の衰えを感じたら、それを受け入れないと、かえって老化を意識せざるをえなくなる。豊富な経験を蓄積してきた分、判断力や洞察力が磨かれていると捉え、どっしり構えていればいい」という――。※本稿は、増田将之『その悩み、ただの執着』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／seb_ra※写真はイメージです - 写