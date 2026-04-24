購買力の高いパワーファミリーは、どんなことにお金を使っているのか。世帯年収1500万円以上の夫婦共働きフルタイム層を対象にしたインテージの調査によると「例えば『タイパ』につながる商品や、自分を磨くためのサービスを積極的に消費する姿が見えてくる」という――。※本稿は、株式会社インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■お金持ち