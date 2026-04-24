チームの混乱は収まらないようだ。メッツは１３日（日本時間２４日）の本拠地ツインズ戦に１０―８で連勝。１２連敗からの再浮上に向け動き出した。だが地元「ニューヨークポスト」紙は「ウアスカル・ブラソバンの９回裏の出場ミスがメッツに危うく敗北をもたらすところだった」との記事を配信した。４点リードの８回二死満塁でメッツ５番手・ブラソバンがジェファーズに同点グランドスラムを被弾した。それでも８回裏にメ