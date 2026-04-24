新潟県を拠点に活動するアイドルグループ・ＮＧＴ４８の喜多花恵（２２）がこのほど、東京マラソン完走報告のため「にいがたハウス」を初訪問した。喜多は「青いマックの日」での募金活動やチャリティーラン＆ウォークへの参加、今年２月にはドナルド・マクドナルド・ハウス東大ハウスへの訪問や３月にはＤＭＨＣ（公益財団法人のドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン）ランナーとして東京マラソン２０２