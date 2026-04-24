敷島製パン(Pasco)は、「生なごやんミルク」を、2026年5月1日から関東･中部･関西･中国･四国･九州地区のスーパー･ドラッグストアなどで発売する。なお、4月21日から一部店舗で先行発売している。◆「生なごやんミルク」オープン価格北海道練乳入りの国産小麦のカステラ生地に、北海道練乳と黄味あんを混ぜ合わせたクリームを包み、蒸しあげた菓子。練乳入り黄味あんクリームは、なめらかな口どけで、しっとりとした生地と相性が良い