大相撲の春巡業が２４日、さいたま市のサイデン化学アリーナさいたまで行われた。幕内・錦富士（伊勢ケ浜）は今巡業を後半から休場していたが、２３日の東京・府中市での巡業から復帰した。休場の原因について、移動が続いて慢性的に抱える首の痛みが悪化し、それに伴って足にしびれの症状が出ていたと説明。「ずっとしびれている感覚があったので、一回休んで治療する期間を設けないときついなと思った」と語った。首の回復