愛知・滋賀・奈良「豊臣家ゆかりの地」連携事業推進協議会が、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を機に、２５日から３県の豊臣家ゆかりの地をめぐる広域周遊企画「愛知・滋賀・奈良秀長・秀吉夢の軌跡スタンプラリー第弐幕」を開催する。県域を越えた観光誘客や地域振興を目的として２５年７月に設立された協議会による試みで、２５年度に好評だった「愛知・滋賀・奈良秀長・秀吉夢の軌跡スタンプラリー」の継続