◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）ＤｅＮＡは２４日、７月７日〜９日の中日戦（横浜スタジアム）で開催する『野球未来創造ＳＥＲＩＥＳ〜横浜ＤｅＮＡベイスターズ１５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＧＡＭＥ〜』において、選手らが着用する「野球未来創造ユニフォーム」のデザインを発表した。「未来への寄せ書き」をコンセプトにデザインされ「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さま