大相撲の春巡業が２４日、さいたま市で行われた。「頚椎椎間板ヘルニア」で離脱していた幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）がこの日から合流し、いきなり相撲を取る稽古を行い８番。立ち合いから鋭い攻めを見せた。「ある程度相撲を取れるようになってから合流しようと思っていた。毎日治療していた」と針や超音波で治療し、稽古場では基礎運動を行っていたという。先場所は技能賞を獲得するなど気迫とともに技で土俵を沸かせているが、