５月１８日「ことばの日」、５月２５日「広辞苑記念日」に合わせ、言葉との出逢いに物語をつくる「広辞苑でみる写真展」（５月１８〜２５日、東京・ＨＯＭＥ／ＷＯＲＫＶＩＬＬＡＧＥ１ＦＧＡＬＬＥＲＹ）が開催される。ヒグチアイ（シンガーソングライター）・文月悠光氏（詩人）・平木靖成氏（岩波書店）によるトークイベントも実施。主催であるｋｕｗａｋｕは、キャッチコピーや脚本など言葉をつくり、言葉で創造する