【figma ポムニ】 12月 発売予定 価格：13,200円 フリーイングは、可動フィギュア「figma ポムニ」を12月に発売する。価格は13,200円。 本商品はCGアニメーション「The Amazing Digital Circus（アメイジング・デジタル・サーカス）」の主人公「ポムニ」をfigma化したもの。劇中のピエロのような姿が再現され、figmaオリジナル関節パーツにより様々な