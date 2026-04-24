歌舞伎俳優の中村勘太郎、中村長三郎が２４日、東京・両国の江戸東京博物館で同所のリニューアル記念特別展「大江戸礼賛」（４月２５日〜５月２４日）の取材会に出席した。中村勘九郎・前田愛夫妻の長男と次男。今月、高校生になった１５歳の勘太郎は「勉強の内容が変わってきて大変です。数学が苦手なので、頑張ります」と苦笑い。中学生になった１２歳の長三郎は「中学校にあがって、中間テスト、期末テストがあるので、手ご