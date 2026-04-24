福岡県田川市の保育園で、保育士による園児への虐待が相次いでいた問題で、警察は新たに、当時勤務していた保育士4人を暴行の疑いで書類送検しました。暴行の疑いで3月10日から4月24日までに書類送検されたのは、田川市の松原保育園で当時、保育士として勤務していた28歳から66歳までの女4人です。警察によりますと、4人は去年7月から8月にかけ、1歳から4歳までの園児8人に対し、頭を手で殴ったり、顔をたたく、頬をつねるなど、合