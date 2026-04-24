IWC×ジョージ・ラッセル、「63」とブルーが刻むF1®ドライバーの限定パイロット・ウォッチ コラボ実現の背景──「63」とブルーに込められた意味 ジョージ・ラッセルのF1®デビューは2019年。2022年にMercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Teamへ加入するや、直後のハンガリーGPでポールポジションを奪取。最初の20レースで7度の表彰台を記録し、その後チ&