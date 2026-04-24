オリックス・高島泰都投手（26）が、25日の日本ハム戦（京セラドーム）の予告先発として公示された。今季はここまで3試合の先発で1勝0敗、防御率3・52。前回17日のソフトバンク戦では6回2失点の力投で今季初勝利を挙げた。そこから中7日で、ここまで全4試合九里が務めていた土曜日の先発を託された。「普段通り変わらず、いつも通り臨めると思う」。力を込めた3年目右腕は、警戒する打者に「最近だと、奈良間選手が当たって