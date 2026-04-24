日本ハム、巨人、中日で計19年間プレーし、NPB通算2120安打を放った小笠原道大氏（52）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。長女でタレント・まゆ（27）が撮影したという自身の写真が反響を呼んでいる。小笠原氏は「先日家族で焼肉へ行ってきました」と書き出し、「我が家で外食となるとやはり焼肉が多くなります」と伝えた。そして「プライベートの写真も載せたら良いんじゃない？と娘が写真を撮ってくれていました