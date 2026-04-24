今季初顔合わせのドジャースとカブスの3連戦があす日本時間25日から始まります。ここまでナ・リーグ西地区1位タイにつくドジャースは第2戦に佐々木朗希投手が先発予定。破竹の9連勝でナ・リーグ中地区1位タイに躍り出たカブスは第3戦に今永昇太投手が先発予定となっています。日本時間26日に行われる第2戦に先発予定の佐々木投手は、カブス鈴木誠也選手とは昨シーズン1度対戦しており、その時は3打数無安打、1三振、1四球に抑えて