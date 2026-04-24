◇近畿学生野球春季リーグ第4節1回戦大阪工業大12―2大阪公立大（2026年4月24日GOSAND南港中央野球場）大阪工業大が4回裏に打者14人攻撃で8得点を挙げるビッグイニングなどで5回コールド勝ちした。1回表に2点を先制されたが、直後に5番・岡村眞憧主将（4年、乙訓）の左前2点適時打で追いついた。3回には1番・岡田光平（4年、報徳学園）が右越えにリーグ戦初本塁打を放ち、勝ち越しに成功。11―2で迎えた5回裏は1死二塁で