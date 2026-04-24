ＤｅＮＡは２４日、「野球未来創造ＳＥＲＩＥＳ〜横浜ＤｅＮＡベイスターズ１５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＧＡＭＥ〜」と題して開催される７月７日〜９日の中日戦（横浜スタジアム）で、選手らが着用する「野球未来創造ユニフォーム」のデザインを発表した。コンセプトは「未来への寄せ書き」で、「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さまへ」の３つのテーマに沿って、監督、コーチ、選手の全員からメッセージを