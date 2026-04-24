ボートレース尼崎の「第37回ささはら賞競走」は25日に開幕する。今回は新エンジン2節目。17人が真っさらなエンジンを手にしての前検作業を行った。前節のからつでやっと鬼門を突破したのが地元人気レーサーの登みひ果（26＝兵庫）。イン戦の連敗を16で止めたのだ。「本当にうれしかったです。1号艇の枠番勝率が他の枠とも変わらなかったんで。地元に来る前に逃げられて良かったです」そして初日1走がいきなり5Rの1号艇とは、