「北京国際モーターショー」のホンダのブースで、展示された現地合弁相手のメーカーが主導して開発したEV＝24日、北京（共同）ホンダが中国市場で、現地合弁相手のメーカーが主導して開発した電気自動車（EV）をホンダブランドで販売する方針であることが24日分かった。中国勢との競争激化で販売減少に歯止めがかからない中、現地の開発体制を見直し、事業のてこ入れを図る。合弁を組む東風汽車集団と広州汽車集団がそれぞれ開