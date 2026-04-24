歌舞伎俳優・中村勘太郎と中村長三郎兄弟が２４日、東京・両国の江戸東京博物館で行われた、同所のリニューアル特別展「大江戸礼賛」（２５日〜５月２４日）の取材会に出席した。２人のみでイベントに登場するのは今回が初めてとなった。同所は、２０２２年から大規模改修工事が行われ、先月３１日に約４年ぶりに全館開館。２人は、同展で、屋号である「中村屋」や歌舞伎に関連した作品が展示されることからゲストとして登場し