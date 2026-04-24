元NHK解説委員でジャーナリストの岩田明子さん（57）が、自身のインスタグラムを更新。年齢を感じさせないキュートなセーラー服姿を披露しました。【写真】反響を呼んだセーラー服姿「今日は『旬感とれたてっ！』にお邪魔させていただきました」で始まる投稿では、「『黒ちゃん岩ちゃん懐かしニュース喫茶』♯6も放送さらに、美文字講師の萩原季実子先生をお迎えし、美しく見える字のコツを楽しく教えていただきました盛りだ