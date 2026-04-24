エアロ＆メッキパーツが生む上質なデザイントヨタは2026年4月10日、人気ミニバン「ノア」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売すると発表しました。今回の改良で最も注目されるのはパワートレインの見直しで、全モデルがハイブリッド車（HEV）に統一され、燃費性能のさらなる向上と環境負荷の低減が図られています。【画像】超カッコいい！ これが“高級感＆迫力アップ”で大変身のトヨタ「新型ノア」です！ 画像を見る！（30