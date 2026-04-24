全国健康福祉祭「ねんりんピック」が、2030年度に岡山県で開かれることが決まりました。 スポーツや文化種目の交流大会などを通して、ふれあいと活力ある長寿社会の形成を図ることをめざすとして、1988年から各地で開かれています。 40回目として、岡山県と岡山市の主催で2030年の10月から11月に4日間開かれる予定ですが、会場などは決まっていません。