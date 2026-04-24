環境への負荷の軽減などが期待される新しい移動手段「次世代モビリティ」についてです。今後の利用を考えるきっかけにしてもらおうと、今月、岡山市北区で試乗会が開かれました。 【写真を見る】次世代モビリティの試乗会1人乗りの超小型電気自動車を地域の新しい移動手段に【岡山】 1人乗りの超小型電気自動車その名も「mibot（ミボット）」です。自動車専用道路や高速道路以外の一般公道を走ることができますが、運転には普