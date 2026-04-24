クリス・ハートが、アロージャズオーケストラとのコラボレーション公演を8月12日にビルボードライブ大阪にて開催する。 （関連：BENI、ラグジュアリー＆親密な空間に響く優しい歌声クリス・ハートも駆けつけた極上のステージを観て） 完売公演となった昨年に続き開催される今回は、豊かな歌声と迫力に満ちた演奏で、上質なライブ空間を演出する。チケットは、5月11日より