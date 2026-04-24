愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、突然の同居提案から起こった一件です。結婚前の挨拶で「同居はしない」と話していたのに、一転するのはよくあることで。「そんなの話が違います〜」となっちゃいますよね。今回も