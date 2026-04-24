プロ野球・楽天イーグルスで活躍した元プロ野球選手たちがきょう山形市の小学校に訪れ野球を通じてスポーツの楽しさを児童たちに伝えました。 【写真を見る】 元楽天の岡島豪郎さんと佐藤智輝さんが児童と交流迫力あるバッティングも披露！ 野球がうまくなるコツは？（山形市） 山形市立第二小学校を訪れたのは、１４年間楽天イーグルスでプレーし、去年現役を引退したアンバサダーの岡島豪郎さ