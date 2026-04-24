4月23日、フィリップ モリス ジャパンは東京都内で発表会を開催。2025年7月からエリア限定で先行発売していたオーラルたばこパウチ「ZYN（ジン） by IQOS」を、2026年5月11日（月）から東京都内で販売拡大することを発表した。【写真】クールミントやピーチなど豊富な4種のフレーバー■人生は選択の積み重ね多くのゴルファーが、ビギナーの頃にこんなアドバイスを聞いたはずだ。「マン振りしていたら上手くならないよ」と。