＜前澤杯2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞初日に国内男子ツアー史上初となるアンダーパーをマークし話題を集めた女子プロゴルファーの青木瀬令奈が、2日目も「71」とアンダーパーを記録した。【写真】青木瀬令奈と成田美寿々の”1カップ論争”を図解してみた「赤字で終えられればいいな」。過度な期待を背負いすぎず臨んだ2日目は、前日の雨の影響でグリーンが柔らかく、「意外と攻めて行けた」と、強