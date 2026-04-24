多くのゴルファーにとって憧れのパターであるスコッティ・キャメロン。その中でもツアー支給品とされる“サークルT”はマニア垂涎の逸品だ。そこで今回は、ツアー会場で見つけたキャメロンに注目。「東建ホームメイトカップ」が開催された東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）で、選手たちのキャメロン事情を調査した。【写真】鈴木池田勇太も採用未発表モデルは他の『ファントム』にない独特な形！◇◇◇未発表とみ