アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、ヘアアイロンブランド・クレイツと初のコラボレーションを実現し、限定トレーディングカード付きのヘアアイロンセットが本日から全国発売される。アイドルの“カワイイ”とプロ仕様の技術を融合した商品で、日常からライブ遠征まで幅広いシーンで活躍するアイテムとなる。【写真】メンバーの再現度高すぎ！キュートなキャラのクリップ＆カバー今回登場するのは、クレイツのセルフスタイ