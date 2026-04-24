3児の母でタレントの小倉優子（42）が21日、「☆せいろ生活☆」と題し自身のブログを更新。手作りのせいろ蒸し料理を披露した。【写真】「おしゃれ」「美味しそうですねぇ！」小倉優子が披露した、中華テイストのせいろ蒸し料理「昨夜の載せていなかったお夕飯です」と書き出し、「青椒肉絲」、「豚肉とレンコンのトウチ蒸し」と中華テイストのおかずを紹介。蒸し料理に使ったせいろは、無印良品で購入したものだという。中
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