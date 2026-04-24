5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』の「M COUNTDOWN STAGE」が、動画配信サービス「U-NEXT」で生配信されることが24日、発表された。【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り