7人組グループ・Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が5月15日発売のPHOTOマガジン『TVガイドPERSON』最新号「vol.165」（東京ニュース通信社）表紙＆巻頭特集に登場する。【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧主演舞台『四畳半神話大系』を控える伊野尾によるロングインタビューでは本作への意気込みはもちろん、来年デビュー20周年を迎えるグループ活動について聞く。「毎年のようにライブが開催できるって、当たり前のようで当たり前じゃ