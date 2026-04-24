立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は24日、自民党の磯崎仁彦参院国対委員長と国会内で会談し、高市早苗首相と野党党首が一対一で論戦を交わす党首討論を5月後半に開催するよう求めた。具体的には、党首討論の定例日に当たる水曜日の20日か27日を示した。磯崎氏は持ち帰った。与野党は昨年4月、毎年1月召集の通常国会で当初予算の成立後、4〜6月に毎月1回開くと申し合わせていた。今年4月は首相の外交日程を理由に見送られた。