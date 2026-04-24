第2日、通算13アンダーで首位の香妻陣一朗＝MZ・GC前沢杯第2日（24日・千葉県MZ・GC＝6652ヤード、パー72）21位から出た香妻陣一朗が10バーディー、1ボギーの63をマークし、64で回った長野泰雅とともに通算13アンダーの131で首位に並んだ。1打差の3位は米沢蓮、若原亮太、河本力、宋永漢（韓国）の4人。通算11アンダーの7位は藤本佳則ら5人で、首位から出た中西直人は26位となった。女子の青木瀬令奈は連日の71で2アンダーの72