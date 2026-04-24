警察博物館「ポリスミュージアム」の開館式。右から3人目は警視庁の朝野郁美広報課長＝24日午前、東京都品川区警視庁の歴史や活動を紹介する警察博物館「ポリスミュージアム」が東京都品川区のビルに仮移転し、24日に開館式が開かれた。白バイの乗車体験や、子どもの制服試着もできる。警視庁の朝野郁美広報課長は「多くの方に足を運んでもらえるよう一層努めていく」とあいさつし、地元関係者らとテープカットした。博物館は